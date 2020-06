Politie bevrijdt hondje na een dag uit snikhete personenauto in Sambeek

Veertig mensen op straat bij dit roemruchte Boxmeerse bedrijf

10 juni BOXMEER - Veertig mensen worden ontslagen bij SPGPrints in Boxmeer, het voormalige Stork Prints dat machines voor textieldruk maakt. Dat er gereorganiseerd zou worden was in februari al duidelijk, toen werd het aantal ontslagen geschat op ‘enkele tientallen’.