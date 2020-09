Politie speurt met hond op plek liquidatie Boxmeer

BOXMEER - De politie speurt op dit moment met een hond rond het naamloze steegje aan de Leeuwerik in Boxmeer naar aanwijzingen over de liquidatie die daar gisteravond plaatsvond. Eerder deze ochtend maakte de politie bekend dat een 19-jarige man uit die plaats als verdachte is aangehouden.

De politie zegt te weten wie het slachtoffer is, maar doet daarover nog geen verdere mededelingen. Buurtbewoners vertellen het slachtoffer niet te kennen en dat de man in ieder geval niet uit de directe omgeving komt.



Dion Meyer woont met zijn ouders vlak naast de brandgang waar de aanslag plaatsvond. Hij vertelt dat zijn vader gisteravond als eerste bij het slachtoffer was. Zelf was hij op dat moment niet thuis.





‘Vijf keer in rug geschoten’

,,Mijn vader is nu niet in staat om zelf zijn verhaal te doen”, zegt Dion. Nadat zijn ouders gisteravond vijf harde knallen hoorden, gingen ze meteen poolshoogte nemen. ,,In het steegje hier zagen ze een man nog half op een fiets in de heg liggen. Ze moesten de fiets van hem afhalen om hem te kunnen helpen. Toen bleek dat hij vijf keer in zijn rug is geschoten.”

Dion vertelt dat zijn vader het slachtoffer dat toen nog in leven was, zo’n tien minuten heeft gereanimeerd. Zolang duurde het volgens hem voordat er een eerste ambulance aanwezig was.

‘Ik schrok me de peuris’

De 82-jarige Ruud Hurkmans woont direct naast het steegje waar de liquidatie plaatsvond. ,,Ik schrok me de pleuris”, zegt hij. ,,Ik had net wat lekkers gemaakt toen ik ineens vijf harde klappen hoorde. Ik bleef eerst binnen, maar omdat ik steeds meer mensen op straat zag, ben ik toch maar achterom gegaan om te gaan kijken.”

Eenmaal in het steegje werd hij tegengehouden door een buurtbewoonster, de moeder van Dion Meyer. ,,Ze zei dat het beter was als ik weer naar binnen ging. Ik zag twee mannen met iemand bezig, werd er nerveus van. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Ik heb al zoveel meegemaakt...”

Kogelhuls gevonden

De massaal uitgerukte hulpdiensten zijn tot diep in de nacht bezig geweest met onderzoek. Pas na 02.00 uur kreeg de brandweer het sein de boel op te breken. De directe omgeving rond het steegje bleef wel afgezet. En vanmorgen rond 11.15 uur hervat de politie het onderzoek dus met politiehonden.

