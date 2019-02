Pool die continu scheurt op vluchtstrook A73 ontsnapt, maar wordt gepakt in Den Haag

UPDATEOVERLOON BOXMEER / NIJMEGEN - Een auto met Pools kenteken die volgens de politie zaterdagmiddag met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook van de A73 langs Boxmeer en Nijmegen reed, is uiteindelijk in Den Haag aangehouden. Dat gebeurde nadat de man ter hoogte van Bunnik een andere auto had geraakt en even later bij Nootdorp een busje raakte.

Ter hoogte van Boxmeer wilde de politie de auto al aanhouden. Na de melding van de gevaarlijk rijdende auto nam de politie op verschillende plekken langs de snelweg tussen Overloon en Nijmegen posities in om de wagen te onderscheppen.

De auto bleef voortdurend met hoge snelheid op de vluchtstrook rijden en ander verkeer rechts passeren. De agenten moesten van hun baas de actie onderbreken en de achtervolging staken. ,,Deze beslissing is genomen om de veiligheid van ons en de andere weggebruikers te kunnen garanderen. Ook de op dat moment gepleegde strafbare feiten zijn daarop van invloed. Op het moment van de achtervolging was er enkel sprake van wegenverkeerswet-feiten.’’ De auto werd daardoor op dat moment niet aangehouden.

Dat veranderde toen de Poolse automobilist over de A12 scheurde. Met snelheden die op 100-km-vakken opliepen tot 175 kilometer per uur. Ter hoogte van Bunnik gingen agenten achter de automobilist aan. ,,Daar hebben we ook gezien dat hij een auto raakte, die daardoor schade opliep’’, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook later bij Nootdorp werd een busje geraakt.

Uitzonderlijk gevaarlijk bezig

De achtervolging duurde tot het einde van de Utrechtsebaan bij de verkeerslichten bij het Malieveld in Den Haag. ,,Toen we voorbij het Prins Clausplein waren, hebben we meer afstand gehouden. Hij was zó uitzonderlijk gevaarlijk bezig, dat we dachten dat er misschien ongelukken konden gebeuren als hij de stad in zou razen.’’ De Pool werd daarom op ‘gepaste afstand’ gevolgd.