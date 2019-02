Poolse auto rijdt met zeer hoge snelheid over vluchtstrook A73 en ontkomt

Participa­tieKli­niek zoekt heil in regio

7 februari OVERLOON - De ParticipatieKliniek heeft plannen zich in deze regio te vestigen. De landelijk bekende kliniek, waar op een bijzondere manier opleidingen worden gegeven aan personeel in de zorgsector, heeft al een bezoek gebracht aan Huize Loôn, dat leeg komt te staan. De huidige bewoners van het verzorgingshuis vertrekken vandaag naar het nieuwe zorgcentrum even verderop in het dorp. Toch staat lang niet vast dat de ParticipatieKliniek in Overloon terechtkomt.