Prins Matthijs van Oeffelt mist een been: ‘Een polonaise in de rolstoel is geen probleem!’

Als kind verloor Matthijs een been bij een bedrijfsongeval met een landbouwmachine. Hij is niet anders gewend dan dat hij zich voortbeweegt op krukken of in een rolstoel. ,,Ik heb er geen problemen mee. Het gaat allemaal vanzelf.”



Ondanks zijn handicap is hij een fanatieke carnavalsvierder met nu als hoogtepunt de titel van prins van de Leemknejers zoals de Oeffeltse carnavals vereniging heet. Vol zelfspot doet hij luchtig over zijn handicap. ,,Een polonaise in de rolstoel is geen probleem hoor. Als mijn adjudant mij duwt volgt de rest vanzelf.”