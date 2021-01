Proppen in Arriva-treinen tussen Boxmeer en Nijmegen: reizigers stomverbaasd, hoe kan dit?

Man stal fiets van man met beperking in Overloon: week celstraf

8 januari DEN BOSCH / OVERLOON - Een 47-jarige man heeft afgelopen 24 december de fiets gestolen van een man met een beperking in Overloon. Het slachtoffer was die dag met medebewoners van een lokale woonvoorziening naar de Plus in Boxmeer was gereden. ,,Een rotstreek”, vond de Bossche politierechter E. van den Heuvel. Zij legde de man een celstraf op van een week.