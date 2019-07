Putten vol beton gestort: agriterreur treft boer in Sint Anthonis

video Twee dagen na grote brand tóch weer rook in Beugen: brandweer blust na

28 juli BEUGEN - Bij de twee afgebrande bedrijven aan de Boxmeerseweg in Beugen is zondagochtend toch weer een kleine brand ontstaan. De eigenaar van één van de bedrijven, die daar in de buurt woont, alarmeerde de brandweer in verband met rookontwikkeling.