Ree overleeft aanrijding met auto op A73 bij Boxmeer niet

Auto knalt achterop aanhangwa­gen in Boxmeer: bestuur­ster gewond naar ziekenhuis

18:10 BOXMEER - Op de Spoorstraat in Boxmeer is vrijdagmiddag een bestuurster met haar auto op de achterkant van een aanhangwagen geklapt. De vrouw raakte daarbij gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk is gebeurd is nog niet duidelijk.