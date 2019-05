Reizigersoverleg alsnog overstag: spitstrein Boxmeer vervalt

Momenteel rijdt in de ochtendspits om 8.03 uur een extra spitstrein vanuit Boxmeer naar Nijmegen op de toch al overvolle Maaslijn. Die trein heeft in Nijmegen te weinig tijd om te keren, en veroorzaakt daardoor vertragingen. Omdat een groot deel van de Maaslijn maar één spoor heeft, zorgt een kleine vertraging in de ochtend vaak urenlang voor problemen.

Venray-Venlo

Het reizigersoverleg Limburg wees de plannen vorige week nog af. Arriva zou met de inzet van extra personeel vertragingen kunnen voorkomen, stelde voorzitter Harry Schouten in een adviesbrief aan het ov-bedrijf. Ook had Arriva kunnen weten waar het aan begon toen het bedrijf het openbaar vervoer in Limburg overnam, aldus Schouten.

Nieuw informatie

Nu slikt hij zijn bezwaren echter alsnog in. „Arriva heeft ons uitgelegd dat in Boxmeer gemiddeld maar twintig mensen in de spitstrein stappen. Dat aantal weegt niet op tegen de vijfduizend die in de spits last kunnen hebben van veroorzaakte vertraging”, vertelt Schouten. Hoewel die cijfers ook in de adviesaanvraag van Arriva stonden, is er volgens hem sprake van ‘nieuwe informatie’.