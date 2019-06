Rijbaan A73 bij Boxmeer dicht na ongeluk

Plan woningbouw in ‘uniek bosje in Boxmeer’ valt slecht

1 juni BOXMEER - Buurtbewoners zien het lijk al drijven. Het in hun ogen unieke bosje in de Boxmeerse wijk Luneven verdwijnt. Woningen moeten er komen, heeft een projectontwikkelaar bedacht. Een naam voor het project is er al: Parc Juglans.