Rowwen Hèzes Jack Poels kan door coronavirus niet toeren met debuut-CD ‘Blauwe Vear’

In Beugen staat waarschijn­lijk het enige museum in Nederland dat nog open is

9:00 BEUGEN - Het is waarschijnlijk het enige museum in Nederland dat nog open is: het Museum van Alle Tijden aan de Oeffeltseweg in Beugen. Gaat dat niet tegen alle coronamaatregelen in? Niet per se. Het museum staat in een hele grote tuin en is een voormalige voedersilo. Je kan dus niet met z'n allen naar binnen.