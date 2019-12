Run op caravans na grote brand in stalling Oeffelt

Supermark­ten op Eerste Kerstdag: de een wel, de ander niet

24 december LAND VAN CUIJK / GENNEP - Boodschappen doen op Eerste Kerstdag? Het kan bij enkele winkels in Boxmeer en Gennep. Verder houden de supermarkten in de regio over het algemeen de deuren woensdag gesloten. In Cuijk willen ze wel open, maar mogen ze niet, terwijl in Gennep de supermarkten wel open mogen, maar bijvoorbeeld de plaatselijke Albert Heijn dicht blijft.