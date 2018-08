Ruud (72) trekt iedere zomer rond met huifkar, muildier en kip

Da's een mooi leven!

,,Een heel mooi leven. Zo leef ik ieder jaar een half jaar. Altijd in en rond de zomer. Met huifkar en muildier Bella, hond Robbie en Truus de kip. Maar voor de eitjes moet ik naar de supermarkt. Truus legt maar af en toe. Ik had drie kippen, wilde een rennetje aan de zijkant van de wagen maken. Maar een buizerd had er al snel twee op. In de winter reis ik niet. Te koud. Dan zit ik in een zomerhuisje in Haren bij Oisterwijk.’’



Op weg naar Oeffelt...

,,Ik ben in Sint Anthonis en Boxmeer geweest. In Sint Anthonis liggen mijn voorouders begraven. De opa en oma van mijn moeder. De afgelopen dagen stond ik in Boxmeer. Daar ben ik hartelijk ontvangen. Mensen kwamen me zelfs een bord eten brengen. Dat is hartverwarmend. Ik ben op weg naar Cuijk, daar is komend weekend cultureel festival Cuijk aan de Maas.’’