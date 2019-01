Ruzie met straatcoach in Boxmeer na zeven halve liters bier

Enexis: geen zonnepar­ken in regio Haps-Box­meer-Ven­ray

23 januari DEN BOSCH/ SINT ANTHONIS - Regionaal netbeheerder Enexis gaat alle gemeenten in Limburg en Brabant informeren dat er op dit moment capaciteitstekorten zijn op het hoogspanningsnet Haps - Boxmeer - Venray. Daardoor kunnen in die regio momenteel in elk geval geen zonneparken stroom aan het net gaan leveren. Er is geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen van dat soort installaties.