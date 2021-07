Ruzie op vluchtstrook A73: persoon bedreigd en auto vernield

Verslaafde man (32) dringt met bijl woning in Cuijk binnen: OM eist drie jaar cel

1 juli DEN BOSCH/ CUIJK - Een 32-jarige verslaafde man uit Boxmeer gaat, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, voor drie jaar de cel in. Hij was volgens justitie de man die in de tweede kerstnacht vorig jaar probeerde met een bijl binnen te dringen bij een huis aan de Reeveld in Cuijk. De verdachte ontkent alles. ,,Ik kan daar niet geweest zijn”, zegt hij.