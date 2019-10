Ryanair vliegt vanaf Weeze nu ook naar Kiev

Kiev is de tweede bestemming in de Oekraïne die vanaf Weeze, net over de grens bij Boxmeer, bereikbaar is. Vorig jaar begon Ryanair al met vluchten van en naar Lviv, het voormalige Lemberg. Daar gaat het drie vluchten per week omdat Lviv een wintersportbestemming is.



Kiev is toegevoegd omdat Ryanair voor de zakelijke en toeristische markt kansen ziet in de Duits-Nederlandse grensregio. Volgens Ludger van Bebber, de directeur van vliegveld Weeze, is Kiev als economisch- en onderwijscentrum van de Oekraïne een interessante reisbestemming.



Ook trekt de stad vanwege de natuur, theaters en musea volgens De Bebber steeds meer toeristen.

Vluchten van en naar Kiev kosten bij Ryan Air (enkele reis economyclass) tussen de 80 en 100 euro.