Scheidsrechter Pol van Boekel: ‘Waar kun je beter wonen dan hier?’

‘Een eredivisiescheidsrechter die zowat óp een voetbalveld woont: mooi verhaal hè? Toch is het puur toeval. Mijn vrouw en ik wilden vrij wonen, in een klein dorp. Elf jaar geleden stuitten we op een nieuwbouwproject in mijn geboortedorp Vierlingsbeek. Dat er een voetbalveld pal achter ons huis kwam te liggen, wisten we toen nog niet.



Tot mijn 15de speelde ik zelf op die velden van Volharding. Daarna werd ik prof bij VVV-Venlo en inmiddels ben ik al vijftien jaar scheidsrechter op het hoogste niveau. Mijn leven is vergroeid met voetbal. Waar kun je dan beter wonen dan hier?



Het veld achter ons huis werd aangelegd nadát wij de koopovereenkomst hadden getekend. De mensen die op het kavel naast ons zouden bouwen, hebben van de grond afgezien toen ze hoorden dat er een sportveld ‘in de achtertuin’ kwam te liggen. Misschien zagen ze op tegen de geluiden, tegen de ballen in de tuin of tegen het schijnsel van de lichtmasten? Die kavel staat nog steeds leeg.