Schipper mist matroos op Maas bij Sambeek, vermiste wordt kilometers stroomopwaarts gevonden

De hulpdiensten werden ingeschakeld nadat bij hen de melding binnenkwam over een drenkeling. Of de matroos ook daadwerkelijk te water is geraakt, kan de politie nog niet bevestigen.

Wel dat de persoon is aangetroffen in Well en dat die met een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend of de matroos gewond is geraakt.