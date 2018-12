Serie inbraken in gemeente Boxmeer houdt aan: dit keer is het raak in Sambeek

De inbraak moet volgens de politie hebben plaatsgevonden tussen 16.00 en 18.45 uur vrijdagmiddag. Via een slaapkamerraam wisten onbekenden naar binnen te klimmen en hun slag te slaan. In de gemeente Boxmeer zijn inbrekers de afgelopen weken zeer actief. In Boxmeer zelf en in de kerkdorpen is bijna dagelijks een inbraak te betreuren.