Sjoerd (21) weet zijn overleden ouders altijd dichtbij, ook als hij morgen de Kraaijenbergse Plassen induikt

update Tweetal rijdt boekhandel ‘binnen’: politie vindt het een bijzondere locatie voor ramkraak

2 augustus BOXMEER - Twee personen zijn afgelopen nacht met een auto tegen een pui van boekhandel Van Dinter Media in de Koorstraat in Boxmeer aangereden. Nadat de pui eruit lag, renden ze de winkel in en namen ze de kassa mee.