Slachtoffer campingbrand Meerlo verbleef nacht eerder in hotel Venray

De man, van wie de politie geen identiteit heeft bekendgemaakt, verbleef al sinds december op de camping. De dagen voorafgaand aan zijn dood zijn voor de politie nog niet compleet helder.



Duidelijk is dat het slachtoffer een dag voor zijn dood niet in zijn gehuurde stacaravan doorbracht maar in hotel Asteria aan de Maasheseweg in Venray. Of hij daar zelf een kamer had gehuurd of dat hij bij iemand anders verbleef, zegt de politie in het kader van haar onderzoek niet.