Slachtoffer steekpartij in Boxmeer is deels verlamd, verdachte ontkent

DEN BOSCH / BOXMEER - Het 45-jarige slachtoffer van een steekpartij op 13 juni van dit jaar in de Steenstraat in Boxmeer heeft daarbij een dwarslaesie opgelopen. Dat bleek bij de rechtszaak tegen een 52-jarige verdachte.

De verdachte ontkent het neersteken van de bewoner in de Steenstraat. Hij ontkent fel dat hij de man was die op 13 juni het slachtoffer een mes in de rug of nek stak. Justitie verdenkt de man uit Letland van poging tot doodslag.

100 jaar opsluiten

,,U kunt me 100 jaar opsluiten of de doodstraf geven”, zei hij deze week boos voor de rechtbank in Den Bosch. ,,Maar ik heb dit níet gedaan.” De rechters hadden kort daarvoor besloten dat de verdachte de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak achter tralies moest afwachten.



De verdachte omschreef getuigen die tegen hem verklaarden als ‘samenzweerders’. De man die het ‘echt had gedaan’ ‘liep nog vrij rond.’ Zijn advocaat wees ook op een mogelijke alternatieve dader: een man met een duidelijker motief om het slachtoffer aan te vallen. Objectief bewijs tegen zijn cliënt ontbrak volgens de advocaat. ,,Er zijn geen DNA-sporen, geen vingerafdrukken: niets dat hem als dader zou impliceren.”

Afgeluisterd gesprek

Het Openbaar Ministerie wees op een afgeluisterd gesprek, dat de verdachte voerde in de gevangenis. ,,Hij heeft mij aangevallen”, zei de man daarin. ,,Maar ik beken het niet. Hij wurgde mij. Ik had geen andere keuze.” Toen de man bij een verhoor werd geconfronteerd met deze uitspraken zei hij dat het ‘wurgen over iets heel anders ging’.



In het pand aan de Steenstraat, schuin tegenover de Sint-Petrusbasiliek, woonden op het moment van de steekpartij verscheidene arbeidsmigranten. Jaren geleden zouden vanuit deze woning drugs zijn verkocht.



De rechtszaak wordt op 30 november voortgezet.