Smeekbede om azc in Overloon te sluiten, Boxmeer lijkt niet van plan contract met COA te verlengen

Dwarskijker Foto van vliegtuig in duizenden stukjes vertelt echte verhaal

30 juni Die foto van al die puzzelstukjes vond ik best indrukwekkend. Hij stond maandag in deze krant. Een foto van duizenden puzzelstukjes, in een secuur uitgekozen verband gedrapeerd over een vloer. Dat het een vliegtuig voorstelde, zag ik meteen. Ik herkende de contouren die de puzzelaars, voordat ze aan het puzzelwerk waren begonnen, op een vloer in het Oorlogsmuseum Overloon hadden uitgetekend.