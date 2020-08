Sra (89) zoekt een leven lang naar neergestorte Mustang maar beleeft de opgraving net niet meer

Angels Rule sneuvelt in halve finale We Want More: ‘Prachtig maar saai’

31 juli BOXMEER - De Boxmeerse zanggroep Angels Rule heeft de finale van de zangwedstrijd We Want More van televisiezender SBS6 niet gehaald. De groep sneuvelde in de halve finale die vrijdagavond werd uitgezonden. Angels Rule kwam niet op één van de stoelen die naar een vervolg in de show hadden kunnen leiden.