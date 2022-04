Sterre (12) komt op voor haar transgender broer: ‘Iedereen moet kunnen zijn wie die wil zijn’

Ze zag vorig jaar op het Jeugdjournaal hoe een dorp een regenboogzebra kreeg. Sterre Vink (12) uit Beugen dacht: zoiets moet er ook maar eens komen in mijn woonplaats.



‘Ik weet hoe het is om ‘anders’ te zijn; mijn broer is dat namelijk ook’, schreef ze even later in een brief vol liefde aan haar burgemeester. ‘Voor hem en alle andere mensen hier zou het SUPER! zijn als wij een mooi pad hebben. Want iedereen mag zijn wie hij is!’