Strengere regels: Hoe moet dat nu met de verjaardag van Floor?

Volop feest in sommige Boxmeerse cafés, burgemees­ter waarschuwt: ‘Onverant­woord’

7 augustus BOXMEER - Het is in sommige cafés in Boxmeer nog steeds veel te druk en daar moet snel een einde aan komen. Anders volgt een boete, waarschuwt burgemeester Karel van Soest in een brief aan lokale horeca.