Stroom Afghaanse vluchtelingen: Overloon gaat gewoon dicht

OVERLOON - Het besluit om het azc in Overloon eind mei volgend jaar te sluiten, blijft gewoon staan. Ondanks de stroom Afghaanse vluchtelingen en ondanks de brief van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan gemeenten en provincies in Nederland.