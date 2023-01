Te zwaar of te groot om te tillen? Geen probleem voor Jenniskens Kraanverhuur

In bedrijfBEUGEN/WIJCHEN - De broers Thomas, Dennis en Jeroen staan sinds deze maand aan het roer van familiebedrijf Jenniskens Kraanverhuur. Het verhuizen van complete machineparken in fabrieken is de nieuwe tak binnen het bedrijf.