Teleurgesteld Pantein legt zich niet neer bij ‘foute’ borden naar Maasziekenhuis

Jacqueline uit Rijkevoort mag na ruim twee maanden eindelijk weer gezellig met haar mam van 84 een choco­laatje eten

7:30 BOXMEER/RIJKEVOORT - Jacqueline Versteegen moest even ‘een flinke brok wegslikken'. Toen maandagmiddag om 14.45 uur ineens de deur open zwaaide van het appartement in Pantein-verpleeghuis Symfonie in Boxmeer, waar haar 84-jarige moeder Corrie Jacobs woont. Na ruim twee maanden mag de Rijkevoortse haar ‘mam’ weer van dichtbij zien.