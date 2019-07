Teruglezen | Publiekslieveling Teunissen klopt Kruijswijk, 40.000 wielerfans in straten Boxmeer

Gekkenhuis in Boxmeer rond ‘bronzen Steven’ en ‘gele Mike’

20:33 BOXMEER – Nuenenaar Steven Kruijswijk en geboren Ysselsteyner Mike Teunissen schreven wielerhistorie in de Tour de France met een podiumplek en de eerste gele trui voor een Nederlander in dertig jaar. Zij merkten maandagavond in Boxmeer voor het eerst wat ze allemaal teweeg hebben gebracht. ,,Eerst kon ik nog lekker anoniem naar de kleedkamer.”