Theater De Weijer in Boxmeer failliet door coronacrisis: ‘Hopen op doorstart’

BOXMEER - Voor theater De Weijer in Boxmeer wordt vrijdag het faillissement aangevraagd. Het is het eerste theater in Nederland dat noodgedwongen door de coronacrisis de deuren moet sluiten.

Voor eigenaar Peter-Paul Kissels worden de kosten te hoog, terwijl er als gevolg van de crisis door het coronavirus geen inkomsten zijn. Theater en horeca zijn verplicht gesloten en de verhuur van diverse zalen is nagenoeg stilgevallen. Kissels hoopt op termijn een doorstart te kunnen maken.

Personeel

Voor zover bekend is De Weijer het eerste theater in Nederland dat failliet gaat. ,,Ik kan niet anders”, zegt Kissels. ,,Ik heb dertig mensen in dienst die niet kunnen werken, maar die wel doorbetaald moeten worden. Een beroep doen op de regeling voor ondernemers heeft voor mij geen zin. Dan nog zijn er te veel kosten die ik niet kan betalen”, aldus een aangedane Kissels.

Volledig scherm Peter-Paul Kissels. © Ed van Alem

Hij legt al zeven jaar zijn ziel en zaligheid in De Weijer en investeert al die tijd veel geld. ,,Het theater begon goed te lopen en we stonden op het punt de horeca te reorganiseren. We hoopten het komend seizoen voor het eerst quitte te kunnen gaan draaien. Maar als je wilt afzetten en het tapijt wordt door de crisis onder je voeten weggetrokken, gaat dat niet meer.”

Economische crisis

Kissels verwacht in de cultuurwereld grote problemen. ,,Door de coronacrisis komt er ongetwijfeld een economische crisis. En in die tijden komt de cultuur achteraan. Daarbij denk ik dat als we straks in Nederland met zijn allen weer meer bewegingsvrijheid krijgen, mensen nog lange tijd argwanend zullen zijn. Gaan ze straks, als ze naar de film of het theater willen, lekker strak tegen elkaar aanzitten? Ik denk het niet.”

Kissels hoopt dat de sluiting van De Weijer van tijdelijke aard is. ,,Afhankelijk van wat straks de curator gaat doen, hoop ik toch dat we weer een keer opnieuw op kunnen starten”, zegt Kissels. ,,We waren toch al bezig om het horecagedeelte laagdrempeliger te maken.”

Volledig scherm Stella Linders en Peter-Paul Kissels in betere tijden. © Ed van Alem

Volgend seizoen

Wieke Vrijhoef, bij De Weijer verantwoordelijk voor de programmering van het theater, betreurt de stap van Kissels maar snapt het wel. ,,Dit doet pijn. Het was het levenswerk van Peter-Paul en Stella Linders. Maar we hebben nu alle voorstellingen af moeten zeggen. Een planning maken voor het nieuwe seizoen is nu ook onbegonnen werk. Het zijn voor de theaterwereld onzekere tijden.”

Wethouder