Thuis toeren door museum Overloon? Dat kan, dankzij een golfkar

Nieuwe Land van Cuijk wordt een regenboog­ge­meen­te: ‘Iedereen hoort erbij’

LAND VAN CUIJK - Zebrapaden in regenboogkleuren in het centrum van Boxmeer of Mill? Een regenboogrotonde of -fietspad misschien wel ergens in Cuijk of Grave. Of: wapperende regenboogvlaggen en passende ledreclame op gebouwen van de nieuwe gemeente.

4 januari