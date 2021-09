Tijdelijk 200 extra vluchtelingen naar azc in Overloon; eerste caravans volgende week geplaatst

OVERLOON - Bij het asielzoekerscentrum in Overloon worden dertig caravans geplaatst voor de opvang van tweehonderd extra asielzoekers. Het onderbrengen van de vluchtelingen kan niet in de bestaande gebouwen. Daar is onvoldoende ruimte. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) noemt het plaatsen van caravans ‘het meest aantrekkelijke scenario’.

Het COA is in hele het land op zoek naar opvangplaatsen vanwege de toestroom van mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan. Dat ook de gemeente Boxmeer is benaderd, is op zich opmerkelijk. De gemeenteraad bepaalde dit jaar juist dat met ingang van mei volgend jaar het asielzoekerscentrum dicht moet.

Inwoners van Overloon (en Stevensbeek) hebben te veel last van jonge alleenstaande asielzoekers uit veilige landen. Zij maken sowieso geen kans op een verblijfsvergunning maar zorgen met inbraken, diefstallen in supermarkt en bedreigingen in de ogen van vele inwoners wel voor een onveilig gevoel in de dorpen, bleek eerder uit een enquête.

Discriminatie

Omdat volgens het COA het weren van die jongeren uit die landen niet ging, er zou dan sprake zijn van discriminatie, vonden de politieke partijen dat het hele asielzoekerscentrum dan maar dicht moest. Opvallend is wel dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de gemeente heeft beloofd bij de opvang in caravans wél de jonge alleenstaande vluchtelingen en veiligelanders te weren.

Burgemeester en wethouders hebben het COA inmiddels laten weten dat de vluchtelingen welkom zijn. Daarbij heeft het college de garantie gekregen dat het asielzoekerscentrum hoe dan ook voor 22 mei volgend jaar is ontmanteld.

Dorpsraad

De dorpsraad van Overloon is van tevoren op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit van Boxmeer om ja te zeggen tegen het verzoek van het COA, zegt Erik van den Dungen van de dorpsraad. Hij noemt de voorwaarden die de gemeente daarbij gesteld heeft goed: geen veiligelanders en de voorgenomen sluiting in mei volgend jaar blijft staan. ,,Maar in het licht van de vluchtelingensituatie in Afghanistan kun je hier alleen maar begrip voor hebben. De gemeente heeft met de voorwaarden een wens geuit, daar kunnen we ons wel in vinden. Er is in het dorp meer begrip voor de opvang van tweehonderd Afghanen dan voor de opvang van tweehonderd veiligelanders.”

De VVD, die vanwege de ontstane overlast voor inwoners lang pleitte voor sluiting van het azc, is voorstander van de extra opvang. ,,Als zoiets als in Afghanistan gebeurt, moet je je humane plicht vervullen”, zegt Judith Logtens van die partij. ,,Maar dit biedt geen ingang om het contract met het COA na mei te verlengen.”

Het asielzoekerscentrum heeft nu een opvangcapaciteit voor zo’n vijfhonderd vluchtelingen, maar mag er 875 huisvesten. Wanneer de nieuwe bewoners komen, staat nog niet vast.