Toch geen kermissen in gemeente Boxmeer

Volgens 'kermiswethouder’ Willy Hendriks is het besluit ‘met pijn in het hart’ genomen.



,,Een week geleden leek de wereld nog een beetje anders te zijn, en meldden we dat kermissen wellicht toch door zouden kunnen gaan. Maar na meerdere adviezen hebben we besloten dat het toch niet verantwoord is. Door nu de knoop door te hakken, scheppen we voor iedereen duidelijkheid en voorkomen we dat organisatoren voor niets voorbereidingen treffen", zegt ze in een toelichting.