Tractor vliegt in brand tijdens werkzaamheden op land in Maashees

Vier jongeren na overlast samen betrapt in auto in Boxmeer: boete 1600 euro

30 april BOXMEER - Na een melding van jeugdoverlast heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.55 uur aan de Kwikstaart in Boxmeer vier jongeren op de bon geslingerd. Het viertal zat samen in één auto. En dat mag alleen als alle personen uit hetzelfde gezin komen. Dat was bij de jongeren niet het geval.