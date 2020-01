Tractoren bezetten plein in Oeffelt...voor carnaval

De bewoners van het Europlein in Oeffelt waren waarschijnlijk nog van kun koffie en croissantje aan het genieten, toen het plein opeens werd bezet door boeren. Een van hen had zelfs een bord bij zich met de tekst: ‘Trots op de boer!’. Maar er was geen protest aangekondigd. En waarom in Oeffelt?

Carnavalsreceptie

Het bleek een ludieke actie te zijn. Voor Carnaval. Want zondagmiddag was de prinsenreceptie van de Oeffeltse Carnavalsvereniging ‘de Leemknèjers. Geheel in stijl haalde ze hun Prins Mathijs van Gelder (24) op. Hij mocht, samen met zijn raad, plaatsnemen in de kar. Aangevoerd door een tractor. En werd zo naar de receptie gebracht.

‘Het is wat het is’

Een dergelijke actie is niet vreemd voor de huidige Prins Carnaval. Al bij zijn huldiging bleek hij over behoorlijk wat zelfspot te beschikken.



In zijn ode liet hij bijvoorbeeld weten: Gut ut nie zoals ge dacht dèt ut zoj goan, vat er dan nog mar enne.... want op één been kunde nie staon!! Een opvallende uitspraak, want Mathijs werd als 11-jarige invalide. Hij raakte een been kwijt bij een ongeluk op het bedrijf van zijn vader en oom; Gebroeders Van Gelder b.v.



Over het ongeluk van dertien jaar geleden wil de prins niet veel kwijt. ,,Weet je, het is wat het is”, zegt hij nuchter.



Hij werkt ook nog altijd bij het familiebedrijf. ,,Ik zit gewoon op die grote machines. Geen probleem hoor, ook nooit een probleem van gemaakt. Het is net als het rijden van een auto met automaat. Je hebt niet perse twee voeten nodig om alles te bedienen’’, vertelde hij in een eerder interview.