Treinverkeer tussen Boxmeer en Cuijk ligt plat door aangereden honden

Snoeibeurt moet monumenta­le lindeboom redden

27 mei OVERLOON - Het ziet er even niet uit: de 160 jaar oude Lindeboom op het 14 Oktoberplein in Overloon. De stompjes, de kale takken. Maar het kortwieken moet de redding zijn voor de boom. En het was nodig. Afgelopen weekeinde brak door de hevige wind een grote tak af en deze kwam bovenop een auto terecht.