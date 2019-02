Twee politieauto's geramd tijdens achtervolging bij Horst en Overloon, voertuig is ontkomen

VIDEO Nederland­se cheerlea­ders willen naar Olympische Spelen: ‘Meer dan zwaaien met pom­poms’

29 januari BOXMEER - Rob Tonnaer zet in op een Nederlandse afvaardiging van cheerleaders tijdens de Olympische Spelen in Parijs 2024. Het wereldkampioenschap in Orlando eind april van dit jaar, het is de eerste stap om in 2024 mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Parijs.