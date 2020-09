Tweede man beschoten bij liquidatie in Boxmeer, gerucht over meerdere daders ontkracht

Boxmeerse Coco Hermans wordt de nieuwe Radio Director van Radio 538

27 augustus BOXMEER - Coco Hermans, afkomstig uit Boxmeer, wordt de radiobaas bij Radio 538. Dat is woensdag bekend gemaakt. Hermans is de 30-jarige dochter van Pierre Hermans, directeur van de wielerronde Daags na de Tour. Ze zat op het Elzendaalcollege in Boxmeer, maar woont nu in Amsterdam.