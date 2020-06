Tweede man opgepakt voor steekpartij in Boxmeer

Bij de steekpartij van zaterdagmiddag raakte een man gewond. Dat gebeurde in een woning waar meerdere personen verbleven. Na de melding van het incident rukten twee ambulances en een traumahelikopter uit. De verdachte die zondagavond is opgepakt, is eveneens een bewoner van het pand.

Zaterdagavond werd in Cuijk al een man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de steekpartij. Ook dit was een medebewoner. Hij wordt op vrije voeten gesteld, zo heeft de politie Boxmeer maandagavond bekendgemaakt.

Aanleiding is niet bekend

Volgens een ooggetuige had de man het mes nog in zijn lichaam toen hij naar buiten werd gebracht door de hulpverleners. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis.

De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Het is het derde steekincident in Boxmeer dit jaar. Op het Raadhuisplein in februari raakte een 49-jarige man gewond bij een steekpartij. Datzelfde overkwam een 30-jarige man in dezelfde maand in zijn appartement aan de Boterbloem.