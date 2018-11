Twijfel over objectiviteit enquêtecommissie Hansa

Eerste dag verhoren Hansa Kliniek: ‘We hebben echt om geld zitten drammen’

19 november BOXMEER - De eerste dag van verhoren raadsenquête Boxmeer rondom kankerkliniek Hansa hebben geen verrassende inzichten opgeleverd. Aan het slot van zijn verhoor wil Walter Brouwer nog wel wat kwijt. ,,Als het was gelukt de oncologische kliniek hierheen te halen, dan hadden we iets voor Boxmeer betekend. Dat was de insteek. Het is helaas niet gelukt.’’