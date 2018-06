Uitslaande brand bij boerderij in Haps, kalveren lopen brandwonden op

Zoete Naam Jezus, de trots van Oeffelt, krijgt stevige opknap­beurt

27 juni OEFFELT - Het is met recht Oeffelts trots: de Zoete Naam Jezus of San Salvatorkerk in het hart van het dorp. Niet voor niets is de kerk een Rijksmonument. Het kerkgebouw heeft een driebeukige basilicavorm. De voorkant en de rechtergevel staan nu in de steigers. Metselaars van restauratiebedrijf Van Dinther uit Schaijk zijn bezig om het zogeheten paramentwerk aan de topgevels te vernieuwen.