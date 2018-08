Uniek blik van gifgas Zyklon B in Oorlogsmuseum Overloon

Het gaat volgens museumdirecteur Erik van den Dungen om een blik van voor de oorlog. Nooit eerder heeft hij een dergelijk stuk in zijn museum gehad. ,,Er zijn wel replica's in omloop, maar dit is authentiek.''

Ondanks dat het een confronterend middel is, waar in de oorlog miljoenen mensen mee zijn omgebracht, past het volgens Van den Dungen in het museum. ,,We vertellen het hele verhaal van de oorlog. In die context past het hier. We hebben een boodschap te vertellen 'Opdat wij niet vergeten.' Juist door dit soort objecten en de gruwelijke verhalen komt die werkelijkheid heel dichtbij.''

Het nieuwe museumstuk, dat hij pas afgelopen zaterdag kon aankopen, is te vinden in de vitrine 'Vervolgen'.