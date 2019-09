Uniek in de wereld: fietsen door Oorlogsmuseum in Overloon

Popband Clean Pete met vernieuwde voorstel­ling in Cuijk

28 september CUIJK - De theatershow Afblijven van de Nederlandstalige popband Clean Pete zit in een nieuwe fase. Zondagmiddag brengen Renée en Loes Wijnhoven in Schouwburg Cuijk een reprise van het programma dat in januari in De Weijer in première ging.