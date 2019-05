‘Unieke’ Enigma-codeermachine van zolder naar museum in Overloon

Het apparaat met de uitstraling van een veredelde ouderwetse typemachine komt in de kelder te staan waar een nieuwe tentoonstelling is ingericht onder de noemer ‘Kantelpunt Europa’. Volgens Van den Dungen past de Enigma daar prima.



Met de machine stuurden de Duitsers in de Tweede wereldoorlog versleutelde tactische informatie naar elkaar. Elke dag werden de codes veranderd zodat de geallieerden die niet konden kraken. Dat lukte de Britten in een flink aantal gevallen uiteindelijk toch, waardoor ze achter de plannen van de Duitsers kwamen en erop in konden spelen. Zonder die ontcijfering zou de oorlog twee jaar langer hebben geduurd, wordt gezegd.



De particulier die het apparaat aanbood had het op zolder staan. De Enigma was van zijn overleden broer.



De achtergrond van de Overloonse Enigma (serienummer G219) wordt nog onderzocht. Het museum wil erachter komen wie het in de oorlog gebruikte.