Vaarwel van een vogelaar. De dagen van Coen van Raaij uit Boxmeer zijn geteld

Lisette Verstegen waarnemend rector Elzendaal­col­le­ge

5 december BOXMEER/GENNEP - Lisette Verstegen (foto) is de nieuwe waarnemend rector van het Elzendaalcollege, dat vestigingen heeft in Boxmeer en Gennep. Ze volgt voorlopig Jacques Marsmans op die per 1 december met pensioen is gegaan.