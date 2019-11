Varkenshouders moeten goed gaan rekenen: loont het om te stoppen?

100.000 euro schade voor Gebroeders van Lymborch door brand in Oeffelt

25 november NIJMEGEN - Het Gebroeders van Lymborch-festival is voor 100.000 euro aan spullen kwijtgeraakt bij de brand vrijdag in een caravanstalling in Oeffelt. Wat de stichting al vreesde, is uitgekomen: álle opgeslagen materialen zijn verloren gegaan, inclusief de authentiek nagebouwde middeleeuwse katapult. De spullen waren niet verzekerd omdat geen verzekeraar dat wilde dekken.