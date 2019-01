Veerbaas na gezinsdrama bij Maas: ‘Betere signalering bij pont nodig’

In de auto zat een gezin uit Vierlingsbeek. De vader en de zoon konden tijdig uit de auto komen. Dat lukte de moeder niet. Zij is overleden. Het slachtoffer werd later door duikers uit de auto gehaald.

,,Hier aan de Brabantse kant gaat het laatste stukje van de weg naar de pont om mijn huis heen. Automobilisten remmen daardoor vanzelf af”, legt Van den Boogaard uit. ,,Maar bij Bergen, de Limburgse kant, is het een rechte weg die naar de rivier leidt. Vaak zie je dat een pont vlak achter een dijk ligt, dan minderen automobilisten vaak vanzelf vaart. Maar dat is in Bergen niet het geval. Daar kan je met redelijke snelheid het water in rijden.”



Toch was het opmerkelijk dat het Vierlingsbeekse gezin daar te water raakte. Van den Boogaard: ,,Ze zijn bekend met de situatie daar. Daar staat wel tegenover dat op het moment van het ongeluk het enorm slecht weer was. Het water kwam met bakken uit de lucht en het stormde. Misschien dat het gezin daardoor verrast was dat het water er was.” Waarom de vrouw niet uit de auto kon komen, is onbekend.