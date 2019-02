Veerstoepongeluk waarbij moeder overleed in Maas bij Vierlingsbeek was noodlottig ongeval

Machinist ‘hevig geschrok­ken’, Arriva mist nog een treinstel op Maaslijn

12 februari Arriva zal het voorlopig weer met een treinstel minder moeten doen in de ochtendspits, meldt een woordvoerster. De trein die betrokken was bij de aanrijding met een busje in Beesel moet eerste onderzocht worden op schade. Mensen van treinfabrikant Stadler zijn momenteel in Beesel voor een eerste check. Zij kijken of de trein zelfstandig weg kan rijden, of weggesleept moet worden.