Velpse frietkraam van André moet plaatsmaken voor rotonde: ‘Zal je goed voor mijn friettentje zorgen?’

Tourfiet­sen­de hoogleraar op weg naar Parijs, daarna huldiging in Boxmeer

11:28 NIJMEGEN - Bart Kiemeney, hoogleraar aan het Radboudumc in Nijmegen, is bezig aan zijn laatste kilometers van de Tour de France. Vandaag hoopt hij in Parijs te finishen. Al drie weken rijdt hij telkens één dag voor de profwielrenners uit, over hetzelfde parcours. Zo zamelt hij geld in voor kankeronderzoek.